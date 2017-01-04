İngiliz Büyükelçi’den esprili ‘göktaşı’ yanıtı

BBC Türkçe'nin 'Türkiye'ye asteroit düşen göktaşı' haberine, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi'nden sosyal medyayı sallayan bir yanıt geldi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Türkçe servisi “Dünya’ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?” başlıklı bir haber yayımladı. Söz konusu haber twitter’dan paylaşılırken de dönen dünyaya bir astreoitin çarpması canlandırıldı. Görselde astreoitin tam da Türkiye’ye doğru düştüğü gözlendi. Bu durumu ti’ye alan bir kullanıcı İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore’a “Richard Bey, meteorun tam Türkiye’ye düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu da mı tesadüf!” diye sordu.

BÜYÜKELÇİ’DEN ESPRİLİ YANIT

Esprili kişiliğiyle tanınan Büyükelçi Moore, bu tweete “Bu taş altında bir İngiliz parmağı var mı? :)” diye yanıt verdi. Büyükelçi’nin yanıtı sosyal medyanın gündemine oturdu.