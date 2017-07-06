Ertem Şener’e ‘kutlama’ şoku

Televizyoncu Ertem Şener, geçtiğimiz aylarda Twitter'da lale görseli paylaşan İngiliz Büyükelçisi Richard Moore'u hakaret içerikli twit'leriyle hedef almış, darbeci imasında bulunmuştu. Büyükelçi ise Şener'e "kim bu aptal" diye karşılık vermişti. Önceki gün Moore, Kraliçe'nin doğum gününe katılan Türk devlet erkanının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti. Fotoğraflara Ertem Şener'in tepkisi merak konusu oldu.

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, İngiltere Kraliçesi’nin doğum günü davetinden bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, Moore ile birlikte Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Adil Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal görülüyor. Moore, paylaştığı mesajda doğum gününe katılan isimlere teşekkür etti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de davetten fotoğraflar paylaştı.

MOORE’U DARBECİ OLMAKLA SUÇLAMIŞTI



Moore sosyal medyayı aktif olarak kullanması sebebiyle Türkiye’de en çok tanınan Büyükelçilerden biri. İngiliz Büyükelçi, daha önce twitterda Ertem Şener ile tartışmıştı. Şener, Richard Moore’u darbeci olmakla suçlamış ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Moore ise “of ya! kim bu Aptal?” tepkisini vermişti.