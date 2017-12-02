İnternetten aldı marketi soydu

Antalya'da internetten satın aldığı pompalı tüfekle girdiği markette kadın kasiyeri tehdit ederek kasadaki yaklaşık 700 lirayı gasp eden Kırgızistan uyruklu soyguncu, olay yerinden 2 sokak ötede yakalandı.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı’nda meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine giren yüzü maskeli kişi, elindeki pompalı tüfeği kadın kasiyere doğrultup, para istedi.

Kasadaki parayı alan soyguncu, kasiyer kadını polise haber vermesi halinde, geri gelip öldüreceğini söyleyerek kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheliyi marketin 2 sokak ötesindeki kapalı pazarda yakaladı. Şüphelinin gasp ettiği para ise kullandığı otomobilin torpido gözünde ele geçirildi.

Kazakistanlı olduğu belirlenen ismi açıklanmayan şüpheli, ilk ifadesinde pompalı tüfeği internetten satın aldığını, bulvar üzerindeki bir başka markete daha girmeye çalıştığını, ancak kapıların kilitli olduğunu görünce vazgeçtiğini söyledi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. DHA