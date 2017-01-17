İntihardan vazgeçirildi, arandığı suçtan gözaltına alındı

İnegöl’de akşam saatlerinde Park Caddesi’ndeki 4 katlı bir işyerinin çatısına çıkan Rıdvan Çakır, ağlayarak iş bulamadığını, bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önlem alırken, polis uzun uğraşlar sonucu Rıdvan Çakır’ı ikna ederek çatıdan indirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çakır’ın ‘görevi kötüye kullanmak suçundan arandığı belirlendi. Rıdvan Çakır’ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
DHA