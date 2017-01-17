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İntihardan vazgeçirildi, arandığı suçtan gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl İlçesi'nde intihar etmek için çıktığı çatıdan polis tarafından ikna edilerek indirilen 27 yaşındaki Rıdvan Çakır, başka bir suçtan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.
20:1217 Ocak 2017
Gündem
İntihardan vazgeçirildi, arandığı suçtan gözaltına alındı
Bursa’nın İnegöl İlçesi'nde intihar etmek için çıktığı çatıdan polis tarafından ikna edilerek indirilen 27 yaşındaki Rıdvan Çakır, başka bir suçtan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

İnegöl’de akşam saatlerinde Park Caddesi’ndeki 4 katlı bir işyerinin çatısına çıkan Rıdvan Çakır, ağlayarak iş bulamadığını, bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önlem alırken, polis uzun uğraşlar sonucu Rıdvan Çakır’ı ikna ederek çatıdan indirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çakır’ın ‘görevi kötüye kullanmak suçundan arandığı belirlendi. Rıdvan Çakır’ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA

Son güncelleme: 20:5817.01.2017
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