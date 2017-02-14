İrfan Değirmenci’den açıklama: Doğan Yayın Holding’e hakkımı helal etmiyorum

Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladığı için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci, Twitter hesabından ses getirecek bir açıklama yaptı. İrfan Değirmenci, Doğan Yayın Holding'e hakkını helal etmediğini ifade etti.

Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladığı için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci, Twitter hesabından ses getirecek bir açıklama yaptı. İrfan Değirmenci, Doğan Yayın Holding'e hakkını helal etmediğini ifade etti.

16 Nisan günü gerçekleşecek olan Başkanlık yasası referandumuna ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’nin Kanal D’deki görevine ‘tarafsızlık’ ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle son verilmişti. Bunun sonrasında ise gündemde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Değirmenci son olarak sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ülkenin bugünkü durumundan ‘Ana akım’ medyanın sorumlu olduğunu ifade eden Değirmenci, kendini direnerek var edebildiğini söyledi. Düşüncelerinin satılık olmadığını belirtti.

İşte İrfan Değirmenci’nin o tweetleri:

1-Bir garib İrfan ilkesi der ki,helallik önemlidir.O yüzden yazıyorum.Ben işten çıkış görüşmesi için şirketteyken bir bildiri yayınlanmış! — irfan değirmenci (@degirmencirfan) 14 Şubat 2017

2-Beni “kışkırtıcılık”la suçlayan “ilkeli” kurum, beni açıkça hedef göstermektedir! — irfan değirmenci (@degirmencirfan) 14 Şubat 2017

3-Ülkenin bugünki durumunun müsebbiplerinden biri “ana akım” medyadır. Ben, O’nun içinde direne direne var edebildim kendimi. Hep korktular! — irfan değirmenci (@degirmencirfan) 14 Şubat 2017

4- Evet kampanyasıyla kendini kurtarma derdine düşen “ana akım” medya ,hayır tweetlerimi fırsata çevirip tarafını belli etmek istemektedir — irfan değirmenci (@degirmencirfan) 14 Şubat 2017

5- Onurlu yol arkadaşlarımla çekilen şu son hatıra pozumun dışında şirketten ayrılırken yanımda olan tek şey ilkelerimdir! pic.twitter.com/ZPw0in0UqX — irfan değirmenci (@degirmencirfan) 14 Şubat 2017

6- Bir garib İrfan ilkeleri gereği, Doğan Yayın Holding’e hakkımı helal etmiyor, orada çalışan emekçi dostlara kolaylıklar diliyorum… — irfan değirmenci (@degirmencirfan) 14 Şubat 2017

7- Düşüncelerim satılık değildir. Bugün beni arayıp limon tezgahı ayarlamayı teklif eden pazarcılar candır, insandır. Onlar için bile #Hayır — irfan değirmenci (@degirmencirfan) 14 Şubat 2017