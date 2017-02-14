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İrfan Değirmenci’den açıklama: Doğan Yayın Holding’e hakkımı helal etmiyorum

Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladığı için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci, Twitter hesabından ses getirecek bir açıklama yaptı. İrfan Değirmenci, Doğan Yayın Holding'e hakkını helal etmediğini ifade etti.
23:2914 Şubat 2017
Gündem
İrfan Değirmenci’den açıklama: Doğan Yayın Holding’e hakkımı helal etmiyorum
Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladığı için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci, Twitter hesabından ses getirecek bir açıklama yaptı. İrfan Değirmenci, Doğan Yayın Holding'e hakkını helal etmediğini ifade etti.

16 Nisan günü gerçekleşecek olan Başkanlık yasası referandumuna ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’nin Kanal D’deki görevine ‘tarafsızlık’ ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle son verilmişti. Bunun sonrasında ise gündemde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Değirmenci son olarak sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ülkenin bugünkü durumundan ‘Ana akım’ medyanın sorumlu olduğunu ifade eden Değirmenci, kendini direnerek var edebildiğini söyledi. Düşüncelerinin satılık olmadığını belirtti.

İşte İrfan Değirmenci’nin o tweetleri:

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