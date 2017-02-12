İrfan Değirmenci’nin 18 yıl önce yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı!

Kanal D’de başarılı programlara imza atan ve muhalif kişiliği ile büyük bir beğeni toplayan İrfan Değirmenci, referandumda “Hayır” diyeceğini açıkladığı için görevine son verildi. Bu karara başta ünlü isimler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
İrfan Değirmenci’nin 18 yıl önce “Siyaset Meydanı”nında yaptığı konuşma ise sosyal medyayı salladı. Ahmet Taner Kışlalı sükastinin hemen ertesinde “Siyaset Meydanı” programında öğrenci olarak söz alan Değirmenci’nin cesur konuşmasına “18 yıl önce bile adam gibi adam olduğunu kanıtlamış birisidir…” yorumları geldi.
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