Nisan'da yapılacak olan referandumda "Hayır" diyeceğini açıklayan ve bu sebeple Kanal D'deki görevine son verilen İrfan Değirmenci'nin, 18 yıl önce yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı.

Nisan'da yapılacak olan referandumda "Hayır" diyeceğini açıklayan ve bu sebeple Kanal D'deki görevine son verilen İrfan Değirmenci'nin, 18 yıl önce yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı.

Kanal D’de başarılı programlara imza atan ve muhalif kişiliği ile büyük bir beğeni toplayan İrfan Değirmenci, referandumda “Hayır” diyeceğini açıkladığı için görevine son verildi. Bu karara başta ünlü isimler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

18 YIL ÖNCEKİ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İrfan Değirmenci’nin 18 yıl önce “Siyaset Meydanı”nında yaptığı konuşma ise sosyal medyayı salladı. Ahmet Taner Kışlalı sükastinin hemen ertesinde “Siyaset Meydanı” programında öğrenci olarak söz alan Değirmenci’nin cesur konuşmasına “18 yıl önce bile adam gibi adam olduğunu kanıtlamış birisidir…” yorumları geldi.

İŞTE O KONUŞMA:

İLGİLİ HABER Kanal D'nin İrfan Değirmenci kararına Şevket Çoruh tepki gösterdi