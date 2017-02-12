İrfan Değirmenci’nin kovulmasının ardından Kanal D’de istifa

16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan ve bu sebeple Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci'nin ardından İrfan Değirmenci'nin programını hazırlayan sorumlu müdür Ertuğrul Albayrak istifasını duyurdu.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan ve bu sebeple Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci'nin ardından İrfan Değirmenci'nin programını hazırlayan sorumlu müdür Ertuğrul Albayrak istifasını duyurdu.

İrfan Değirmenci önceki gün referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı. Bunun ardından Doğan Medya Grubu’ndan yazılı bir açıklama yapıldı ve İrfan Değirmenci ‘Tarafsızlık’ ilkesini ihlal ettiği gerekçe gösterilerek işinden kovuldu. Yaşanan bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

PROGRAMI HAZIRLAYAN MÜDÜR DE İSTİFA ETTİ

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’deki işine son verilen haber spikeri İrfan Değirmenci’nin programını hazırlayan sorumlu müdür Ertuğrul Albayrak, “Benim kalmam istendi, kabul etmedim. Hamburgercide çalışma ihtimalimiz daha güçlü. Buna rağmen onurlu yaşamayı seçtik. Vicdanımız rahat” dedi.

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Değirmenci ile birlikte 10 yıldır birlikte çalışan Albayrak, Kanal D'den istifa ettiğini duyurdu. Birgün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, Albayrak, “Hayır diyeceğimiz belliydi. Ekrandan bunu belli etmedik. Tarafsızlıksa kanalda buna uyduk. Ancak her gün sana şeytansın, hainsin diyen, yaşam değerlerine saygı duymayan birilerine dur demek gerektiğine karar verdik” diye konuştu.

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“Esas olarak İrfan'ı gönderdiler, benim kanalda kalmamı istiyorlardı. Başka bir spiker çıkacak ve ben buna haber hazırlayacakmışım. Sorumlu müdür olarak bunu kabul etmedim. Ben de istifa ettim” diyen Albayrak, “Buluş arkadaşımız da kalmak istemediğini ifade etti. Ancak diğer arkadaşlarımızın evine ekmek götürmesi için istifalarının doğru olmayacağını düşündük” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Bundan sonra bize kim iş verir, hangi kanala gideriz. Hamburgercide çalışma ihtimalimiz daha güçlü. Buna rağmen onurlu yaşamayı seçtik. Vicdanımız rahat” dedi. “Gazetede ‘evet' yazan çalışmaya devam ediyor” diyen Albayrak, “Bunun iki yüzlülük olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.