İrlandalı boksör için karar açıklandı

İrlandalı boksör davasında karar açıklandı: Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'un yumruklarına "meşru müdafa" diyerek ceza vermedi. Sanık Esnaf Şenol Palan'ı ise "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous’un yumruklarına “meşru müdafa” diyerek ceza vermedi. Sanık Esnaf Şenol Palan’ı ise “Kasten yaralama” suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. (DHA)İLGİLİ HABERİrlandalı Turist Aksaray'da kalabalık esnafla tek başına kavga etti
Son güncelleme: 15:0912.07.2017