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İrlandalı boksör için karar açıklandı

İrlandalı boksör davasında karar açıklandı: Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'un yumruklarına "meşru müdafa" diyerek ceza vermedi. Sanık Esnaf Şenol Palan'ı ise "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

15:0812 Temmuz 2017
Gündem
İrlandalı boksör için karar açıklandı
İrlandalı boksör davasında karar açıklandı: Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'un yumruklarına "meşru müdafa" diyerek ceza vermedi. Sanık Esnaf Şenol Palan'ı ise "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous’un yumruklarına “meşru müdafa” diyerek ceza vermedi. Sanık Esnaf Şenol Palan’ı ise “Kasten yaralama” suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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Son güncelleme: 15:0912.07.2017
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