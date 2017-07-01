İş adamını bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde, Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aydar'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Abdulkadir K. avukatıyla birlikte Konya'nın Ereğli İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Abdulkadir K., geçen perşembe günü 3 arkadaşıyla gittiği çay ocağında, arkadaşlarıyla oturan SİMGİAD Başkanı ve yemek fabrikası sahibi olan evli 1 çocuk babası Fatih Aydar’a bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan ve Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydar, yaşamını yitirdi. Saldırının ardından arkadaşlarıyla birlikte kaçan Abdulkadir K. bugün Konya’nın Ereğli İlçesi’nde avukatıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip teslim oldu.

Abdulkadir K.’nın, Kütahya’dan gelecek polislere teslim edilecek ve sorgulanmak üzere Simav Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.

DHA