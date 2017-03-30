İş adamının oğlu ölü bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iş adamı Hasan Özdemir’in oğlu evinde ölü bulundu. 4 gün önce öldüğü anlaşılan belirlenen gencin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Olay Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş adamı Hasan Özdemir'in oğlu 32 yaşındaki Mehmet Özdemir'den 4 gündür haber alamayan yakınları tek başına yaşadığı eve geldi.

Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları kapıyı kırıp eve girdiklerinde gencin cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve gencin aracında detaylı inceleme yaptı. Gencin cesedi nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herhangi bir hastalığı bulunmadığı belirtilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

İHA