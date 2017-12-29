İş dünyasının acı kaybı

Türkiye iklimlendirme sektörünün öncü isimlerinden iş adamı Vural Eroğlu dün sabah geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

İklimlendirme sektöründe 40 yılı aşkın süredir hizmet veren ve sektörün öncü firmalarından olan HSK kurucusu ve Yönettim Kurulu Başkan Yardımcısı Vural Eroğlu dün geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yaşamını yitirdi. Sanayici, işadamı ve makine mühendisi kimliği ile tanınan Eroğlu ayrıca; Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSKAV ) 7. Dönem Başkanı ve Isıtma Soğutma ve Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Dönem Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Eroğlu ‘klima’ yerine ‘iklimlendirme’ kelimesinin Türkçe’ye kazandırılmasını da sağlayan isimdir.

Ani ölümü ile İş dünyasında büyük acı yaşatan Eroğlu’nun cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Aslen Kilisli olan Vural Eroğlu, Tıp fakültesini terk ederek başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) makine mühendisliği eğitimi aldı. O okuldan itibaren girişimci yapısıyla ön plana çıkan Eroğlu, 40 yılı aşkın süredir iklimlendirme ve havalandırma sektörüne emek veriyor. Sektörün Türkiye'deki gelişiminin adeta canlı tanığı olan Eroğlu, kendi firması olan HSK’yı 1981 yılında kurdu.