İşadamını “Seni FETÖ’den aldırırım’ diye tehdit etmiş

Darbe girişiminin kilit ismi eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin dokunulmazlık dosyasından ‘FETÖ tehdidi’ çıktı.

Meclis'e gelen dosyada, Dişli'nin, AKP eski il başkan yardımcısı Yusuf Erturan'ı, “Seni FETÖ'cü ilan edip içeri aldırırım, vali ve savcı benim yakınım” diyerek tehdit ettiği iddiası yer aldı. İşte çarpıcı iddianın ayrıntıları: 11 yıl süreyle AKP'de il başkan yardımcılığı yapan Yusuf Erturan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sosyal medyada bir makale paylaşmıştı. Erturan'ın şikayetine göre, Şaban Dişli, Erturan'ı arayarak paylaşımı silmesini istedi. Tehdit edildiğini öne süren Erturan, “Dişli bana ‘neden böyle bir şey paylaştın, vali ve savcı ile yakınlığımı biliyorsun. Seni Sakarya'da FETÖ'cü ilan edeceğim, içeri aldıracağım' dedi” iddiası ile şikayette bulundu. İşadamı bu görüşmenin ses kaydını da savcılığa iletti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Dişli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Ankara'ya gönderdi.

SUÇ DUYURUSUNDA NE VAR?

Sakarya'da müteahhitlik yapan Yusuf Elturan, Serdivan Polis Merkezi Amirliği'ne verdiği suç duyurusunda şunları kaydetti: ‘'Kendime ait Facebook sayfamdan gazeteci yazar Süleyman Özışık'ın sesli makalesini paylaştım. Ertesi gün Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, 533 525….. nolu telefonumu 532 246….. nolu telefondan aradı. Bana paylaştığım makale ile ilgili ‘Neden böyle bir şey paylaştın, vali ve savcı ile yakınlığımı biliyorsun dedi ve FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirip beni içeri aldıracağını söyledi.” SÖZCÜ'ye konuşan Erturan gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Beni bilenler bilir, geri adım atmam. AKP'liyim, partim zarar görmesin diye çok konuşmadım. Şikayetimden sonra beni dava etti. Hakaret ettiğim ve FETÖ davasını sulandırdığım iddiasıyla KOM'a gidip ifade verdim. Haklı olduğum ortaya çıktı. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım.”

Fezleke ince bir itibarsızlaştırma çalışmasıdır!

AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Dişli dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki fezlekenin konusunun, 6 ay önce telefonla tehditle suçlanması olduğunu belirterek, hakkında şikayette bulunan kişi hakkında, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle karşı dava açtığını kaydetti. Dişli açıklamasında şöyle dedi:

‘YARGISIZ İNFAZ' İDDİASI

“Söz konusu fezlekenin gündeme geliş tarihi ve şikayeti yapan kişinin yakın ilişkileri göz önüne alındığında, atılan adımın son zamanlarda şahsım üzerinde yapılan ince bir siyasi itibarsızlaştırma çalışmasının devamı niteliğinde olduğu görülmektedir. Bu kampanyayı yürütenler ile adalet önünde hesaplaşacağız. Ayrıca, değerli basınımızın yargısız infaz yaparcasına 2 gündür yazıp çizdiklerini kamu vicdanına havale ediyorum.”