İşçi servisi, çöp kamyonuna çarptı: 15 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna yandan çarpması sonucu 2'si ağır, 15 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki hal kavşağında meydana geldi.

Kent merkezine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 CMC 85 plakalı işçi servisi midibüsü, 46 bin 129’uncu Sokak’tan Turhan Cemal Beriker Bulvarı’na çıkan Seyhan Belediyesi’ne ait 63 M 3183 plakalı çöp kamyonuna yandan hızla çarptı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza anında midibüsün arka kısmında yaralananlar kendi çabalarıyla ıkıp ambulanslara binerken, ön tarafta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarttı. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi devam eden yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 13 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA