İşçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü 1 yaralı

Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Yangın, Ömerli Mahallesi Tuna Sokak’ta büyükbaş hayvancılık üzerine faaliyet gösteren bir işletmede, işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında içeride uyudukları öğrenilen Türkmenistan uyruklu Murat Baba olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Türkmenistan uyruklu Devlet Cumayel ağır yaralandı.

Cumayel, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumayel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA