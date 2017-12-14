IŞİD listesine keskin nişancı da eklendi

"DEAŞ (IŞİD) ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine IŞİD'in propaganda ekibinde yer alan Trinidad Tobago vatandaşı olan Shane Dominic Crawford da eklendi. Crawford'un ismi ülkesi Trinidad Tobago'da birçok siyasi suikasta karışmıştı.

Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı kişilerin tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapıldı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin, 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki “DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” listesine IŞİD’in propaganda ekibinde yer alan Trinidad Tobago vatandaşı olan Shane Dominic Crawford da eklendi.

Irak topraklarında olduğu sanılan ve örgütte keskin nişancı olarak da görev yapan teröristin, ülkesi Trinidad ve Tobago’daki üst düzey suikastlara karıştığı da biliniyor.

Karara karşı 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabilecek.