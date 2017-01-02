IŞİD mağduru CHP’li Öztürk Yılmaz’dan çarpıcı tespitler

Öztürk Yılmaz: Radikal dinci terör örgütleri önce içimize siniyor, sonra saldırıp toplumu bölüyor. Bu yeni terör mantığını iyi anlamak gerekiyor.

CHP’nin, diplomat olduğu dönemde IŞİD tarafından rehin alınan Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’dan, yılbaşı gecesi İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı konusunda önemli tespitlerde bulundu. Yılmaz, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin artık yıllardır mücadele ettiği PKK terörü, DHKP-C terörü gibi saldırılardan farklı bir saldırı ile karşıya karşıya olduğunu anlaması gerektiğini söyledi. “Türkiye bu yeni terörün mantığını iyi anlamalı” diyen Öztürk Yılmaz, şöyle konuştu; “IŞİD ve benzeri radikal dinci terör örgütleri Türkiye’yi operasyon alanı olarak görüyorlar. Bunlar, toplumun içine sızdıktan sonra, saldırıya geçiyorlar. Bu nedenle, bunlarla mücadele de çok güçleşiyor.”

AFGANİSTAN’DA, ÇEÇENİSTAN’DA, SURİYE’DE, IRAK’TA…

Radikal dinci terör örgütlerinin daha önce Afganistan’da, Çeçenistan’da, Suriye ve Irak’ta aynı yöntemi izlediklerine dikkat çeken Öztürk Yılmaz, Musul Başkonsolosluğu döneminde Musul’u ele geçirip, kendisiyle birlikte Başkonsoloslukta bulunan Türk vatandaşlarını rehin alan IŞİD teröristlerini örnek verdi. Yılmaz, “Musul’da IŞİD terör örgütü, önce kentteki güvenlik güçlerine, istihbaratına sızdı. Toplumun en kritik noktalarına sızdı. Ardından saldırı anında, bu önceden sızmalar nedeniyle kenti çok kolay düştü. Bunların şeytani planları karşısında, klasik bir terörle mücadeleden farklı bir yöntem izlemek gerekiyor” dedi.

NASIL MÜCADELE EDİLMELİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, radikal dinci terör örgütleri ile mücadele konusunda atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı;

* İstihbarat çok önemli. Bu dinci terör örgütlerine karşı yepyeni bir istihbarat yapılanması gerekiyor.

* Siyasetin bu dinci terör örgütlerine karşı çok kararlı bir duruş gergilemesi gerekiyor.

* Bunların hedefini çok iyi anlamak gerekiyor. Bunlar, Türkiye’yi operasyon alanı olarak görüyorlar. Buna izin vermemek gerekiyor. Bunun için de, dini söylemler kullandıkları için bunlara merhamet göstermemek lazım.

* Bu dinci terör örgütleriyle “dışardan aktörlermiş gibi” mücadele etmeye çalışmak yanlış olur. Bunların içimize sızdığı, kamufle olduğunu da bilmek gerekiyor.

DERGİLERİ, TV’LERİ, RADYOLARIYLA MESAJLARINI YAYMALARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Yılmaz, dinci terör örgütlerinin tüm dünyada televizyonları, radyo ve dergileri ile mesajlarını yaydıklarını, Türkiye’de de bunların yüzlerce örneği bulunduğunu söyleyerek, “bu radikal dinci terör örgütlerinin eylemleriyle başa çıkılabilmesi için bunların mesajlarını yaymak için kullandıkları mecralara, tv, radyo ve dergi gibi unsurlara karşı da tedbir alınması gerekiyor” diye konuştu.