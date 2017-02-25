IŞİD sanığı Ebu Hanzala Ankara’da konferans verecek!

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra hakkında tahliye kararı verilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk, Ankara Etimesgut'ta konferans verecek.

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra hakkında tahliye kararı verilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk, Ankara Etimesgut'ta konferans verecek.

Oda TV’nin haberine göre, fetvalarında “Diri diri insan yakmak caizdir” diyen Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk, 26 Şubat 2017 tarihinde Ankara Etimesgut'ta panel verecek. Ankara'daki bilboardlara asılan panelin ilanında “Binlerce insanı İslam'la tanıştıran adam Ebu Hanzala 26 Şubat'ta Ankara'da” ifadeleri yer aldı.

Tevhid Ağacı isimli bir grubun düzenlediği panelin ilanında Maide Suresi'nden “Kim Allah'ın indirdiği (Kurana) göre hüküm vermez ise onlar kafirlerin ta kendileridir” ifadeleri de kullanıldı.

Panelin duyurusu sosyal medyada da yapıldı. Sosyal medyada panelin yapılacağı adres olarak Tevhid Dergisi Ankara Bürosu gösterildi.

EBU HANZALA KİMDİR?

Duruşmalarda “Mahkeme salonunda neden Atatürk resmi var?” diye soran ve “Şeriat isteyen” Bayancuk, Ankara ve Suruç bombalı saldırıları, Musul Başkonsolosluğuna yönelik 49 kişinin rehin alındığı baskın, Musul’a mazot götüren 32 Türk vatandaşı TIR şoförünün kaçırılması ve Niğde'de jandarmaya yönelik saldırı eylemlerine katılan IŞİD'in Türkiye'deki sorumlusu olarak gösterilmişti.

Halis Bayancuk 2008 yılında İstanbul’da ikinci sinegog baskını eylemini planlarken yakalanmış ve bir yıl sonra tahliye edilmişti. Bayancuk, tahliye edildikten sonra polis tarafından takibe alındı. Teknik ve fiziki takipte, Halis Bayancuk’un talimatları ile örgütün ses getirecek bir eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Polis, 2011’de 50 adrese operasyon düzenledi, içlerinde Halis Bayancuk’un da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayuncuk 24 Ocak 2013 tarihinde tekrardan tahliye edilmişti. Bayancuk daha sonra da IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu gerekçesiyle tutuklandı kısa süre sonra tahliye edildi.