IŞİD üyesi 25 kişiye 15’er yıl hapis istendi

Adana’da yılbaşı gecesi terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8’i tutuklu 2’si Suriye uyruklu 25 şüpheli hakkında 15’er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların örgütün propagandasını yapan WhatsApp gruplarına dahil oldukları belirlendi.

Adana'da yılbaşı gecesi kanlı terör örgütü IŞİD adına eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 8'i tutuklu 2'si Suriye uyruklu 25 şüpheli hakkında “DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıkların IŞİD'ın propagandasını yapan WhatsApp gruplarına da dahil oldukları, organik ve hiyerarşik yapının içinde bulunduklarına dikkat çekildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, TEM Şubesi 30 Aralık 2016 tarihinde eylem hazırlığı içinde oldukları ileri sürülen IŞİD terör örgütüne yönelik 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si Suriye uyruklu 8 kişi tutuklandı.

Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, IŞİD’in propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlandığı görüntülerde bulunan terör örgütü üyesi Hasan Aydın’ın ağabeyleri Recep ve Remzi Aydın’ın aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında 15’er yıl hapis cezası istenen iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. 35 sayfalık iddianamenin girişinde IŞİD terör örgütünün tanımı ve faaliyetlerine yer verildi.

IŞİD terör örgütünün dini istismar ederek, sözde dini kuralları esas alan devlet kurmaya yönelik ideolojik bir hedefinin olduğu belirtilen iddianamede, örgütün eleman kazanma noktasında en fazla başarı gösterdiği alanların başında yabancı terörist savaşçıların geldiği aktarıldı. Çatışma bölgelerine geçiş yapan bu kişilerin örgüte kazanımı kapsamında kullanılan en etkin yöntemlerden birisinin, örgütün sosyal medya üzerinden görüntü ve video kliplerle yaptığı propagandalar olduğuna dikkati çekildi.

İddianamede, yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu’yla terör örgütüne büyük bir darbe vurularak örgütün hareket kabiliyetinin zayıflatıldığı da belirtilirken, IŞİD’in bu operasyonlara misilleme yapmak ve örgüt içi motivasyonu artırmak amacıyla eylem arayışına hız verdiği aktarıldı. Örgütün ülke içinde bulunan örgüt mensuplarına acil olarak eylem yapmaları talimatı verdiğinin yapılan çalışmalardan anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, yılbaşı gecesi İstanbul’ da yapılan terör saldırısı da buna örnek olarak gösterildi.

İddianamede ayrıca sanıkların kurdukları WhatsApp grubu üzerinden diğer ülkelerdeki örgüt üyeleriyle mesajlaştıkları aktarılırken, şüphelilerden bir çoğununda dahil olduğu WhatsApp'taki “Allah'ın Şeriatı Yöneticileri” isimli bir grubun IŞİD terör örgütü propagandası yaptığı ve IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kafa kesme infaz görüntüleri paylaştıklarının tespit edildiği de anlatıldı. 6 kişi hakkında ise takipsizlik verildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.