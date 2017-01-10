IŞİD’in kaçırdığı askerden acı haber

Fırat kalkanı operasyonunun 98. gününde IŞİD tarafından kaçırılan ve 40 gündür kendisinden haber alınamayan Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Acı haberi aileye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı verdi.

Fırat kalkanı operasyonunun 98. gününde IŞİD tarafından kaçırılan ve 40 gündür kendisinden haber alınamayan Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Acı haberi aileye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı verdi.

TSK’nın Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatında 29 Kasım tarihinde irtibatın kesildiği açıklanan iki askerden birisi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı’nın şehit olduğu haberi baba ocağına ulaştı.

Acı haberi, Kaşıkçı’nın ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten verdi. Evin önünde 112 acil servisi ambulansı hazır bekletildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin Kilis’e getirildiği öğrenildi.

İHA