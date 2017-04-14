IŞİD’in para transfer hattına TEM darbesi!

İstanbul TEM Polisi, IŞİD adına para transferini yapan ve terör örgütüne elaman devşiren bir hücreyi çökertti. Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Suriye uyruklu bazı şüphelilerin IŞİD ile bağlantısını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda Y.K. ve A.E.E. isimlerine ulaşıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Araştırmalar, 2 şüphelinin IŞİD’in teansfer hücresine dahil olduğunu ortaya koydu. Örgütün para transferini yapan şüphelilerin aynı zamanda eleman devşirdiği de belirlendi. Bu amaçla yurt dışından gelen terör örgütü elemanlarına sahte Suriye kimliği ve pasaportu ayarladıkları tespit edildi.

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YAKALANDILAR

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. TEM Operasyon Timi belirlenen adrese baskın düzenledi. Şüpheliler kıskıvrak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu, çok sayıda kimlik ve pasaport ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.