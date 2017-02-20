IŞİD’in ‘Reina’ hücresinde toplu seks daveti

Reina canisi Abdulkadir Masharipov'a düzenlenen operasyonda terörist Masharipov ile aynı evde yakalanan Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital ortamdaki yazışmalarına ulaşıldı. Mısır’daki IŞİD militanlarının 'Oraya gelince toplu seks yapar mıyız?' sorusuna Dina’nın 'evet' yanıtını verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, yılbaşı gecesi İstanbul’da Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov Esenyurt'taki hücre evinde yakalanmış, birlikte kaldığı dini nikâhlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed de gözaltına alınmıştı. Polisin teknik takibine yakalanmamak için cep telefonu kullanmamaya özen gösteren IŞİD militanlarının haberleşmeyi de internet üzerinden yaptıkları belirlendi.

Habertürk Gazetesi’nden Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul terör polisi, Masharipov ile birlikte aynı hücre evinde yakalanan Mısır uyruklu Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in internet üzerinden diğer örgüt militanlarıyla yaptığı mesajlaşmaları deşifre etmeyi başardı. Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in, Mısır'da bulunan bazı IŞİD militanlarının ‘İstanbul'a gelince toplu seks yapar mıyız’ sorusuna ‘evet’ yanıtını verdiği öğrenildi. Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in eşinin de İhvan örgütü kapsamında Mısır'da tutuklu olduğu ifade edildi.