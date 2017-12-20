IŞİD’li çift Fransa’ya giderken yakalandı

Fransa'nın IŞİD'le ilgili yaptığı paylaşım üzerine, savaş bölgelerine giden R.M.'yi kocası ve 3 çocuğuyla yurt dışına çıkarken gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren bilgi Fransız Polisi tarafından paylaşıldı. Emniyete 3 Mart tarihinde Atatürk Havalimanı’ndan 3 çocuğuyla giriş yapan Fransız uyruklu R.M.’nın savaş bölgelerine gitmiş olabileceği belirtildi. Araştırmalarda şüpheliler, bir türlü bulunamadı. Suriye’ye gittikleri öne sürülen şüphelinin 19 Aralık’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Fransa’ya gitmeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. TEM ekipleri R.M., kocası F.P. ile dün sabah operasyon düzenledi. Üç çocuklarıyla havalimanına giden çift gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin Fransa’ya geri gönderileceği belirtildi.