İşine geri dönmek isteyen öğretmenden havada eylem

Bodrum'da kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, gökyüzünde 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz açtı.

Bodrum’daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası Engin Karataş, 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisi gibi Eğitim- Sen’li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edildi.

Tepkisini dile getirmek için önce Belediye Meydanı’nda daha sonra ise Bodrum Limanı’nda tek kişilik eylem düzenleyen Karataş, bu kez Milas’ın Ören Mahallesi Alatepe’den yamaç paraşütü pilotu ile ikili atlayış yaptı. Karataş, paraşüt ile uçarken ‘İşimi ve öğrencilerimi istiyorum’ yazdığı bir döviz açtı. Yaklaşık 50 dakika havada kalan Karataş, ardından Ören sahiline inmelerinin ardından eylemini sona erdirdi.

Karataş, “Bugüne kadar hakkımda 15 kez yasal işlem yapıldı, para cezası verildi, bu cezalar iptal edildi. Ben eylemlerimi sürdürmekte kararlıyım, çünkü haklıyım. Öğrencilerimi istiyorum. Denizde de istemiştim. Sahil Güvenlik ekipleri beni gözaltına aldı. Bir de havada dile getireyim istedim. Bakalım burada kim gelip götürecek” dedi.

DHA