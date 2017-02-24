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İşkence yapılarak kaçırılan 45 sultan papağını ele geçirildi

Dereköy’de özel hazırlanmış küçük torbalara sokularak otomobil kapılarına gizlenmiş papağanlar ele geçirildi. Ayakları bağlanıp torbalara konularak işkence yapılan hayvanları ele geçiren Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün ajanslara servis ettiği fotoğraflar ise tepkilere neden oldu.
13:1624 Şubat 2017
Gündem
İşkence yapılarak kaçırılan 45 sultan papağını ele geçirildi
Dereköy’de özel hazırlanmış küçük torbalara sokularak otomobil kapılarına gizlenmiş papağanlar ele geçirildi. Ayakları bağlanıp torbalara konularak işkence yapılan hayvanları ele geçiren Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün ajanslara servis ettiği fotoğraflar ise tepkilere neden oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dereköy Gümrük Sahası’na 23 Şubat tarihinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgaristan uyruklu D.D.D. isimli şahsın yaptığı yabancı plakalı otomobilde yapılan detaylı aramada aracın arka kapı içlerinde ve bagajında 45 adet sultan papağanı ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsünün soruşturma dosyasının tamamlanmasıyla birlikte Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, ele geçirilen papağanların ise Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O FOTOĞRAF:

Gümrük muhafaza ekiplerinin kuşları ele geçirdikten sonra; onların ayaklarını çözüp, torbalardan çıkararak kafeslere koymak yerine öylece bir panonun önüne dizerek fotoğraf vermeleri tepki çekti.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

İHA

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