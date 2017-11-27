İşkenceye uğrayan Pakistanlı göçmenler kurtarıldı

İstanbul'da göçmen kaçakçıları tarafından bir evin bodrumda zincirlenerek tutulan 57 kişi kurtarıldı. Üç insan taciri yakalandı. Olayın arkasında "Havala" çıktı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Arnavutköy Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Boğazköy’de bir evin bodrumda kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yönelen ekipler, yeni kurulan İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne de haber verdi. Adrese ulaşan ekipler, bir binanın bodrumda ayaklarından zincirlenmiş onlarca insanla karşılaştı. Pakistan uyruklu 57 kişi tek tek kurtarıldı. Yapılan araştırmalarda göçmen kaçakçısı 3 Pakistanlı da yakalandı.

HEDEF AVRUPA

Polis araçlarına bindirilen kaçak göçmenlerin, Avrupa’ya gitmek için çoğu Pakistanlılardan oluşan bir şebekeyle anlaştıkları tespit edildi. Kaçak göçmenlerin 10 bin Dolar karşılığında Yunanistan ve İtalya’ya gitmek için anlaştıkları anlaşıldı. Fakat göçmen kaçakçılığı şebekesinin paralarını almadığı öğrenildi.

HAVALA SİSTEMİ

İddiaya göre, şebeke kaçak göçmenlerle “Havala” sistemi ile anlaşma yaptı. Kaçak göçmenler, ülkelerindeki bir doviz bürosuna 10 bin Dolar yatırarak şifre aldı. Şifreyi alan göçmenler bu bilgiyi yakınları ile paylaştı. Göçmenler Avrupa’da gidecekleri ülkeye ulaşınca ailelerini arayacaklardı. Şifre döviz bürosuna iletilecekti. Bürodaki şüphelilerde komisyon karşılığı bu paraları şebekeye transfer edecekti.

PARA İÇİN İŞKENCE

İddiaya göre, göçmen çetesi, kaçakları Avrupa’ya geçirmeden, paraları talep etti. Zincirlenen göçmenlere de “Ailenizi arayın, Avrupa’ya vardım” demeleri ve şifteleri döviz bürosuna bildirmeleri için baskı yapıldı. Bu doğrultuda Pakistanlılara işkence yapıldığı da öğrenildi. Pakistanlıların kurtarıldığı bodrumda ölen kimsenin bulunmadığı da belirtildi.