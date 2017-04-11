İsmail Kahraman’dan ‘yeni Meclis binası’ açıklaması

Yeni anayasa taslağında 550 vekilin 600'e çıkarılmasının öngörülmesinin tartışmaları sürerken TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan 'Meclis binası artık yetersiz' açıklaması geldi. İstanbul'daki bir açılışta konuşan Kahraman "Şimdi Meclis'te bir tadilata girdik. Yeniden inşa etmiyoruz, yeniden inşa edeceğiz de eski binaya dokunmadan, ihtiyaca yetmiyor Meclis binası" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan Beykoz Mecidiye Kasrı'nın açılışını yaptı. Açılış nedeniyle düzenlenen programa Meclis Başkanı Kahraman'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Milli Saraylardan çok sayıda yetkili ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman Meclis binasının artık ihtiyaca yanıt vermediğini söyledi. 15 Temmuz sonrası TBMM’deki tadilat çalışmalarına değinen Kahraman “Şimdi Mecliste bir tadilata girdik. Yeniden inşa etmiyoruz, yeniden inşa edeceğiz de eski binaya dokunmadan, ihtiyaca yetmiyor Meclis binası. Efendim işe bakınız, koridorlar, kulisler 5 yıldızlı oluyormuş. Yahu ne 5 yıldızı. Temizleniyor, aydınlanıyor, ışıklanıyor. Fuzuli duvarlar var ışığı kesen. Ve basın bana sordu. Kulisleri 5 yıldız yapacakmışsınız doğru mu. Ne münasebet dedim, 7 yıldızlı yapacağız. Nedir, nedendir bu küskün kompleksi. Evet, biz ihtişamlı, güçlü bir devletiz. Kendimize güveneceğiz ve dik duracağız. Tüm dünyanın ümidiyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından restorasyonu tamamlanan Mecidiye Kasrı hizmete açıldı. Program sonunda Meclis Başkanı Kahraman'a kasrın tabusu takdim edildi. Kahraman, Beykoz Mecidiye Kasrı'nı gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beykoz Mecidiye Kasrı, Sultan Abdulmecid için Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 1845 yılında yaptırılmaya başlanmış ve paşanın ölümü üzerine 1854'te oğlu Said tarafından tamamlatılarak Sultan Abdulmecid'e armağan edilmiştir. Yapıldığı ilk yıllarda Sultan tarafından zaman zaman biniş kasrı olarak günlük konaklamalarda, sonraki dönemlerde ise yabancı devlet erkanı ve elçi kabulünde kullanılmıştır. Sultan Abdulaziz'in yaz aylarında dinlendiği bu kasır, sonraki dönemlerde yetimler yurdu, prevantoryum ve çocuk göğüs hastalıkları hastanesi olarak da kullanılmış ve 1997 yılında Milli Saraylara bağlanarak muhafaza altına alınmıştır.

(İHA)