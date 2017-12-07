İsmail Küçükkaya’dan, Fatih Portakal’a: Görüşlerine katılmıyorum

Hafta içi FOX TV'de sabah programı 'Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya'dan, Fatih Portakal'a eleştiri... Portakal, geçtiğimiz akşam "Benim çok az arkadaşım var" sözlerini sarfetmişti. Bu sözlere bu sabah ki programında Küçükkaya'dan eleştiri geldi.

Canlı yayında Fatih Portakal’ı eleştiren Küçükkaya, “Fatih Portakal’a katılmıyorum” dedi…

“BUNU SÖYLEMEZSEM SAMİMİYETSİZ OLUR”

Fatih Portakal, geçtiğimiz akşam “Benim çok az arkadaşım var” demişti.

İsmail Küçükkaya bu sözleri eleştirerek “Bir gazetecinin iktidar olsun, muhalefet olsun belli bir mesafede ilişkiler kurması lazım. Bir gazeteci herkesle görüşür ama aradaki mesafeyi koruyacak. Bunu söylemeden geçersem samimiyetsiz olur” dedi.

“ÇOĞU ZAMAN GÖRÜŞLERİMİZ PARALEL GİDER AMA HER ZAMAN DEĞİL”

Fatih Portakal’ı çok sevdiğini belirten Küçükkaya, “Çoğu zaman görüşlerimiz paralel gider ama her zaman değil, bazende görüş ayrılığımız olur” diyerek Fatih Portakal’ı canlı yayında eleştirdi.