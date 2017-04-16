Isparta 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Isparta'da oyların sayımı bitimi bitti, sandıkların hepsi açıldı. Peki Isparta ne dedi? İşte Isparta referandum sonuçları

Isparta referandum sonuçları belli oldu. Isparta sandıkların hepsi açıldı ve oyların hepsi sayıldı. İşte Isparta referandum sonuçları ve evet/hayır oy oranları..

Isparta evet %56.06 hayır %43.94 Açılan Sandık %100.00

ISPARTA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Isparta 2010’da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 298 bin 423 olduğu 2010 referandumunda Isparta’da sandığa giden kişi sayısı 245 bin 684 olmuş, seçmen katılım yüzdesi %84,34'te kalmıştı. İşte Isparta 2010 referandum sonuçları:

EVET : 57.48

HAYIR: 42.51

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Isparta’da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 42,86

Recep Tayyip Erdoğan: % 55,46

Selahattin Demirtaş : % 1,68

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Isparta’da; toplam Sandık Sayısı : 1.021, açılan Sandık Sayısı : 1.021, toplam seçmen sayısı : 304.143, kullanılan oy sayısı : 265.973, katılım Oranı : % 87,45 olmuştu.

AKP: %53.2

CHP: %21.4

MHP: %20.4

HDP: %1.1

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