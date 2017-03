İşsizler ordusu çığ gibi büyümeye devam ederken Didem Engin Hükümet’i uyardı

TÜİK tarafından bugün açıklanan istihdam verilerini değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "Sokaktaki işsiz milyonların çığlığına kulaklarını tıkayan AKP 16 Nisan'da bu çığın altında kalmaktan kaçamayacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, işsizlik oranının sürekli artış trendiyle son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkarak %12.7 olarak gerçekleşmesinin AKP iktidarının ekonomi politikalarının iflas ettiğinin resmi bir itirafı olduğunu belirterek “Kayıtlı işsiz sayımız 4 milyona yaklaşmış durumda. Buna artık iş aramaktan umudunu kesen vatandaşlarımızı da eklediğimizde işsizler ordumuzun çığ gibi büyüdüğünü söyleyebiliriz. AKP 15 yıldır tek başına iktidarda olmasına rağmen işsizliği çözmek bir yana, sürekli gerileyen yatırımlar ve hasta bir ekonomi ile işsizliği toplumumuzun kangrenleşen bir sorunu haline getirdi. Sokaktaki işsiz milyonların çığlığına kulaklarını tıkayan AKP 16 Nisan’da bu çığın altında kalmaktan kaçamayacak” dedi.

İŞSİZLİK SON 7 YILIN REKORUNU KIRDI!

TÜİK tarafından bugün açıklanan işsizlik verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise 1,9 puan artarak %12,7 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ HIZLA ARTIYOR!

İstihdam edilenlerin oranı 0,3 puanlık azalış ile %45,1 olurken genç işsizliği %24’e yükseldi. “1 yıl önce her beş gencimizden biri işsiz diye AKP’yi uyarırken, aradan geçen bir yılda AKP’nin gerekli yapısal reformları yapmaması sebebiyle işsizlik her geçen gün arttı ve dört gencimizden biri işsiz kalır oldu. Genç kadınlarda ise bu oran %28.8. Yani her üç genç kadınımızdan birisi istediği halde iş bulamıyor, çalışamıyor, üretime, ekonomiye katkı sunamıyor” diyen Didem ENGİN genç işsizliğinin en önemli sorun alanlarından biri olduğunu hatırlattı.

GENÇLİK SORUNLARINI ARAŞTIRMA ÖNERGEM HALA GÜNDEME ALINMADI!

Yaklaşık 7 ay önce Meclis Başkanlığı’na gençlik sorunlarını çözme amaçlı bir araştırma önergesi verdiğini hatırlatan Didem ENGİN, “Önergemde genç işsizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini ve gençlerimizin ülke kalkınmasında öncü rol oynayabilecekleri bir istihdam politikasının hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamıştım. Ancak aradan geçen süreye rağmen önergem halen gündeme alınmadı. AKP Meclis’in enerjisini ve zamanını Başkanlık hırsı için harcamayı tercih etti. Meclis sabahlara kadar vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın işsizlik sorununu çözmek için değil, tek bir kişiye tüm yetkileri devretmek için çalıştırıldı” dedi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ARTIYOR!

Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %32,7 olarak gerçekleştiğini söyleyen Didem ENGİN “Kayıt dışı yani güvencesiz çalışmanın artış göstermesi vatandaşlarımızın geleceğe kaygıyla bakmasına yol açmaktadır. Hükümet kayıt dışılıkla mücadelede gerekli mücadeleyi göstermekten aciz bir tutum sergileyerek, çalışanların en temel haklardan mahrum kalmasına sebep olmaktadır” dedi.