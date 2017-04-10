İstanbul 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak tarihi referanduma odaklanmış durumda. 51 milyonun üzerinde seçmen sayısı ile halk oylamasına gidilecek. Evet mi çıkacak Hayır mı çıkacak merakla bekleniyor. 16 Nisan günü referandum sonuçları açıklandığı vakit sayfamızda sizlere anında ileteceğiniz. İstanbul 2017 referandum sonuçları nasıl çıkacak? İstanbul daha önceki seçimlerde hangi yönde oy verdi? Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Hepsi detayları ile haberimizde.

Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi kaçta başlayacak, kaça kadar oy verilebilecek? Türkiye’nin kaderi için büyük önem taşıyan bu referandum hakkında bu soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oy kullanacak vatandaşlar Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 arasında oy kullanabilecek. Sıralanan illerin haricindeki şehilerde yaşayan vatandaşlar ise saat 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Sandık başında AKP, CHP, HDP, MHP, ANAVATAN, BTP, BBP, HÜDA-PAR, SAADET, Vatan Partisi temsilci bulundurabilecek ve referandumla ilgili işlemlerde bulunabilecek.

2017 referandum oylamasına az bir zaman kaldı. Türkiye, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referanduma kilitlendi. Evet mi çıkacak Hayır mı çıkacak merak ediliyor. 2017 referandum halk oylaması sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra sayfamızda sizlere en kısa zamanda vereceğiz. 18 maddelik Anayasa değişikliği oylaması yapılacak olan 16 Nisan’da İstanbul’da 10 milyonu aşkın kişi oy kullanacak. Türkiye genelinde ise bu rakam 51 milyon 751 bin 773 kişi oy kullanma hakkı var. 16 Nisan 2017 Pazar günü İstanbul referandum sonuçları açıklanmaya başlamasıyla haberimizde sürekli güncellenecek ve “Evet” ile “Hayır” oy oranlarını sizlere ulaştıracağız.

İSTANBUL 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 yılı 12 Eylül Pazar günü yapılan referandumda yine Anayasa değişikliği halk oylamasına gidildi. İstanbul’da yaklaşık 9 milyon seçmenin oy kullandığı 2010 referandum sonuçlarına göre %73,18 katılım oranı ile sandıklardan Evet çıkmıştı. İşte İstanbul 2010 referandum sonuçları…

Toplam seçmen: 9.204.343

Kullanılan oy sayısı: 6.636.899

Katılım oranı: % 73,18

Evet: % 54,86

Hayır: % 45,13

İSTANBUL 2015 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra AKP tek başına hükümet kuracak kadar oy alamadığı ve diğer partiler ise koalisyonda anlaşamayınca Kasım 2015’de yeniden seçime karar verildi. İstanbul 2015 Kasım sonuçlarına göre AKP birinci parti olarak çıktı. %88 katılımın olduğu İstanbul 2015 seçim sonuçlarına ise şöyle oldu;

Toplam seçmen: 10.318.203

Kullanılan oy sayısı: 9.093.691

Katılım oranı: % 88,13

AK Parti: % 48,72

CHP: % 30,44

MHP: % 8,59

HDP: % 10,05

İSTANBUL 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Türkiye ilk defa halk oylaması ile Cumhurbaşkanı seçimini 2014 yılında yaptı. Bu seçimde aday olarak Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekmeleddin İhsanoğlu katıldı. İşte İstanbul 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları;

1. Recep Tayyip Erdoğan %49,83

2. Ekmeleddin İhsanoğlu %41,08

3. Selahattin Demirtaş %9,09