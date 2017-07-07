İstanbul Adalet Buluşması’na hazırlanıyor… İşte detaylar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği ve 15 Haziran'da Ankara'da başlayan Adalet Yürüyüşü, Maltepe'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Adalet yolcuları Pazar günü Maltepe'de final yapacak. Tarihi Adalet Yürüyüşü, Maltepe'de tarihi Adalet Buluşması'na dönüşecek. Türkiye'nni dört bir yanından yüzbinlerce insan da bu tarihi buluşmaya katılmak için İstanbul'a gelecek. Sadece İzmir'den 350 otobüs Maltepe'ye gelecek. İşte bir buçuk milyon kişinin katılmasının beklendiği tarihi buluşmanın detayları...

15 Haziran günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi üçüncü günde İstanbul il sınırlarına giriş yaptı. Kortej bugün Tuzlaspor Stadyumu’na yakın bir bölgede mola verecek ve burada kamp kuracak. Yarın ise Kartal Dragos Sahili’nde konaklanacak. Pazar günü ise Maltepe'de büyük Adalet Buluşması gerçekleştirilecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın organize ettiği buluşmaya bir buçuk milyon insanın katılması bekleniyor.

BUGÜN TUZLA STADYUMUNDA YARIN DRAGOS SAHİLDE KONAKLANACAK

Adalet korteji bugünkü yürüyüşünü Tuzlaspor Stadyumu'na yakın bir bölgede noktalayacak ve gece burada konaklayacak. Yarın sabah ise (Cumartesi) sabah saat 07.00'de yürüyüş başlayacak ve daha sonra Pendik Batı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nin yanında bulunan alanda öğle yemeği molası gerçekleştirilecek. Yarınki yürüyüş Kartal Dragos sahilinde sona erecek. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Kartal Dragos Sahili'nde hazırlanan kamp alanında geçirecek.

SON DURAK DRAGOS

Yani, yüzbinlerce kişilik dev kortejin Maltepe'deki büyük Adalet Buluşması'ndan önceki son durağı Dragos Sahili olacak. Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de Dragos Sahil'den yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirerek Maltepe Sahili'nde kendisini bekleyen milyonlarla buluşacak.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE 18:00’DE GELECEK

CHP lideri dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili'nde ulaşacak ve konuşmasını gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu’nun kürsüye saat 18:00 sıralarında çıkması bekleniyor. Tarihi ‘Adalet Buluşması’nın ev sahibi konumundaki CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşık 10 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davetiye gönderdiklerini duyurdu.

ÇOK SAYIDA STK VE SİYASİ PARTİ DE KATILIYOR

Başkanlığı açıklamasına göre; Pazar günü sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip, Saadet, ÖDP gibi birçok siyasi parti de buluşmaya katılacağını duyurdu. Siyasi partilerin yanı sıra DİSK, KESK, TMOOB ve TTB'ye bağlı yüzlerce STK da alandaki yerini alacak.

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ULAŞIM NASIL OLACAK?

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarihi yürüyüşe ilişkin ‘ulaşım’ bilgilerini de paylaştı. Buna göre; İstanbul'un 958 mahallesinden Maltepe'ye araç kaldırılacak. Alana girişler ise saat 15.00'ten itibaren başlayacak. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapılacak. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri de alınacak.

80 METRE GENİŞLİĞİNDE SAHNE

İşte madde madde buluşmanın gerçekleşeceği alanda alınan önlemler;

-Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve üzerinde 2 adet dev LED ekran ile ADALET yazılı bir pano olacak.

Buraya gelecek vatandaşların sahneyi daha iyi görebilmesi için alanın çeşitli noktalarına da 6 adet dev LED ekran ile 6 adet ses sistemi yerleştirilecek.

-Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak.

– 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulacak.

– Alanda 2 adet bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak.

-Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 adet çadır kurulacak ve bu çadırlardan tişört, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak.

– 1 milyon şişe su taşıyacak soğuk hava depolu 10 adet TIR alanın çevresinde hazır bulunacak.

-Basın mensupları için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan bir basın tribünü konumlandırılacak. Bu basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları da kurulacak. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleşecek.

– Pazar günü 5 bine yakın partili alanda görevli olacak.

İzmir'den 20 BİN KİŞİLİK ‘Adalet Mitingi' çıkarması

Öte yandan İzmir İl Başkanlığı da pazar günkü büyük Adalet Buluşması için 350 otobüsün hazırlandığını duyurdu. İzmir'den 20 bin kişinin mitinge katılması bekleniyor.