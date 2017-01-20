İstanbul Emniyeti’nde görev değişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde beklenen değişim gerçekleşti, 19 ilçe 41 şube ve 31 il emniyet müdür yardımcılığına yeni isimler getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürüne 2016 yılı görev değişikleri bugün belirlendi. Rütbe alarak ikinci sınıf emniyet müdürü olan şube ve ilçe müdürlerinin çoğu il emniyet müdür yardımcılığına yükselirken, ilçe ve şubelerden boşalan makamlara yeni atamalar yapıldı. Bazı görevlere ise yeni isimler getirildi.

Yapılan değişiklikle rütbe alan Asayiş Şube Müdürlüğü 2’inci Sınıf Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun, Asayiş, Çocuk Şube ve Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü’nden sorumlu il Emniyet müdür yardımcılığına getirildi. Terörle Mücadele, Tanık Koruma ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2’inci Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Alçıkaya oldu. Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı’yla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet müdür yardımcılığına 2’inci Sınıf Emniyet Müdürü Gaffar Demir, Güvenlik Şube, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu il Emniyet müdür yardımcılığına ise 2’inci Sınıf Emniyet Müdürü Haydar Özdemir getirildi.Eğitim Şube, Toplum Destekli Polislik ve Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına 2’inci Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Güntekin görevlendirildi.

İstanbul Emniyeti’nde Asayiş Şube Müdürlüğü’nden boşalan göreve ise 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü

Ahmet Cengiz Koçak, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Tunç Kuş, Mali Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü İlker Küçükhıdır, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Göçmen Kaçakçılığı’yla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç, Bütçe Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Filipya Saral, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Leman Süheyla Soylu, Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Serpil Hatipoğlu getirildi.