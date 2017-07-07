İstanbul Emniyeti’nden Adalar açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükada’da gözaltına alınan Uluslar arası Af Örgütü üyeleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “8’i Türk vatandaşı biri Alman biri İsveç vatandaşı olan 10 şahıs Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında gözaltına alınanların avukatlarıyla görüştürülmediği ve ilaçlarının kullandırılmadığı iddialarına yer verilerek “ Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden, gözaltına alınan şahısların avukatları ile görüşmeleri 24 saatliğine kısıtlanmış, 06.07.2017 günü saat 14.30'dan itibaren CMK'nın ilgili maddeleri gereğince gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüşmeleri sağlanmış ve gözaltına alındıkları andan itibaren yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanmıştır” denildi. Ayrıca açıklamada gözaltı süresi boyunca herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı da belirtildi.