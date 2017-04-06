İstanbul Emniyeti’ne 80 motosiklet

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanahmet Meydanı’na tören düzenledi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde motosikletli olarak görev alacak 80 ekibe araçları teslim edilen törende, ‘Polis Bandosu’na bağlı Mehter takımı konser verdi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın konuşma yaptığı programda, yeni göreve çıkan ekipler, çalışma bölgelerine uğurlandı.

Her yıl 3-10 Nisan arasında kutlanan “Polis haftası” İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'inci yıl dönümünün kutlandığı bu yıl ki programın ilk gününde, otistik ve yardıma ihtiyaç duyan öğrencileri kabul ederek başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ikinci gününde, polis, amir ve müdürlerle bayramlaştı. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere de dün ödülleri verildi.

Kutlamaların bu gün ki ayağında ise, Polis Bandosu'na bağlı Mehteran Bölüğü Sultanahmet Meydanı'da konser verdi. Tamamı polislerden oluşan Mehter Takımı'na turistlerin de yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Mehter takımı konseri sonrasında, ekip sayısı artırılan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı “Yunuslar” adı verilen motosikletli polislik birimlerine yeni araçları teslim edildi. Yeni motosikletlerle birlikte, İstanbul'daki “Yunus” ekibi sayısı 90'dan 170'e çıkarıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kentin güvenliğini artırmak için araç ve ekip sayısını arttırdığını dile getirdi. Çalışkan, “Yunuslar 24 saat görev yapacaklar, Çatalca'dan Pendik'e kadar her

yerde Yunusları göreceksiniz. Hayırlı olur inşallah, kazasız belasız bir dönem olur İnşallah. Allah bileklerine kuvvet, yüreklerine sevgi versin” dedi. Polis bandosundan oluşturulan “Mehteran Takımı” için de konuşan Çalışkan, şunları söyledi “Polis arkadaşların bir talebi vardı ben de olumlu karşıladım. Onay verdim; güzel oldu, mehter bizim tarihimizin bir parçası. İnşallah, mehter takımımız önemli günlerde de yer alacak bundan sonra”