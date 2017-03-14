İstanbul Fatih’te tramvay kazası!

İstanbul Fatih’te sokağa girmek için tramvay yolunda bekleyen taksiye tramvay çarptı. Kazada takside bulunan 4 kişi yaralanırken, tramvay seferleri bir süre durdu.

İstanbul Fatih’te sokağa girmek için tramvay yolunda bekleyen taksiye tramvay çarptı. Kazada takside bulunan 4 kişi yaralanırken, tramvay seferleri bir süre durdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Fatih Beyazıt'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. 34 TFP 40 plakalı ticari taksinin kimliği belirlenemeyen sürücüsü tramvay yolundan bir süre seyir halinde gitti. Daha sonra bir sokağa girmeye çalışan taksi sürücüsü sokağın kapalı olması nedeniyle tramvay yolunun üzerinde durdu.

Eminönü'nden gelen tramvayın vatmanı duran taksiyi son anda fark etti. Tramvay hızla taksiye çarptı. Kaza sonrası ticari taksi içinde bulunan 2 kişi kendi çabalarıyla çıkarken,araç içinde sıkışan 2 kişinin çıkarılması için olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada yaralanan dört kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan tramvay seferleri kısa bir süre yapılamadı. Görgü şahitleri, “Taksi sokağa girmeye çalışıyordu. Tramvay yolunda durdu. Tramvay da hızlı geliyordu. Taksiye çarptı. İki kişi sıkıştı. İtfaiye yaralıları çıkardı ” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.