İstanbul kar altında! İşte İstanbulluların Twitter’daki kar tepkileri!

İstanbul'da kar yağışı hız kesmeden sürüyor ve İstanbullu çalışanlar işe gitmek için yollara döküldü. İşte kar altında kalan İstanbul'dan manzaralar, son dakika yol ve hava durumu ile İstanbulluların Twitter'dan kar tepkileri...

İstanbul'da kar yağışı hız kesmeden sürüyor ve İstanbullu çalışanlar işe gitmek için yollara döküldü. İşte kar altında kalan İstanbul'dan manzaralar, son dakika yol ve hava durumu ile İstanbulluların Twitter'dan kar tepkileri...

Bu sefer kar yağışı İstanbul’u fena vurdu. İstanbul’da Cuma akşamı başlayan kar yağışı yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Meteorolojinin kar yağışı aralıklarla sürecek demesine rağmen İstanbullular 9 Ocak Pazartesi sabahına yoğun kar yağışı ve her yeri kaplayan kar öretüsü ile uyandılar. Neyseki bugün İstanbul’da okullar tatil ama çalışanlar işe gitmekte zorlanıyor ve tepkilerini sosyal medyadan paylaşıyorlar. İşte İstanbul’da son dakika yol durumu, hava durumu ve İstanbulluların Twitter’dan kar tepkileri…

#sariyerbelediyesiyollariac 40 dk boyunca hic bir ulaşım aracı bulunmayan Kocataş belediye sınırları dışında ? — Gonca Er (@goncaaer) 9 Ocak 2017

Ankara caddesi üzeri konumdaki yol ve kaldırımlar kar kaplı insanlar kaldırımlardan düşüyor temizlerseniz sevinirim @Pendik_Belediye pic.twitter.com/Zu01x1OEVU — Oğuz Atbaş (@oguzatbas) 9 Ocak 2017

FSM kavacik yonu yogun kar yagisi var yollar tutmaya basladi ve belediye ekipleri yok ortada @radyotrafik pic.twitter.com/USqlP2VYG3 — Şafak Yıldız (@YldzSafak) 9 Ocak 2017

mega kent kar altında sokaklarda çöp dolusu belediye ne yapıyor yazık günah bu millet yarın işe gidecek — emir Mehmet kinay (@KinayEmir) 8 Ocak 2017

Bitmek bilmeyen trafik çilesi..!

4 saat otobüste yolda kalmak nedir ya..!

Nerede bu kar küreme araçları..! — İlknur Tamac (@AslhanInci) 9 Ocak 2017

Bazen bir kare fotoğraf anlatmaya yeter! İstanbul, pazartesi, kar, trafik #pazartesisendromubaşladı pic.twitter.com/J4bzww5PVt — Onur Oktay (@onuroktaysen) 9 Ocak 2017