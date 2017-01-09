İstanbul kar altında! İşte İstanbulluların Twitter’daki kar tepkileri!

İstanbul'da kar yağışı hız kesmeden sürüyor ve İstanbullu çalışanlar işe gitmek için yollara döküldü. İşte kar altında kalan İstanbul'dan manzaralar, son dakika yol ve hava durumu ile İstanbulluların Twitter'dan kar tepkileri...

İstanbul'da kar yağışı hız kesmeden sürüyor ve İstanbullu çalışanlar işe gitmek için yollara döküldü. İşte kar altında kalan İstanbul'dan manzaralar, son dakika yol ve hava durumu ile İstanbulluların Twitter'dan kar tepkileri...

Bu sefer kar yağışı İstanbul’u fena vurdu. İstanbul’da Cuma akşamı başlayan kar yağışı yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Meteorolojinin kar yağışı aralıklarla sürecek demesine rağmen İstanbullular 9 Ocak Pazartesi sabahına yoğun kar yağışı ve her yeri kaplayan kar öretüsü ile uyandılar. Neyseki bugün İstanbul’da okullar tatil ama çalışanlar işe gitmekte zorlanıyor ve tepkilerini sosyal medyadan paylaşıyorlar. İşte İstanbul’da son dakika yol durumu, hava durumu ve İstanbulluların Twitter’dan kar tepkileri…

İstanbul’da kar yağışı zaman zaman kuvvetlenerek bu geceye kadar devam edecek. — Havanın Notları (@havaninotlari) January 9, 2017

@karayolları olmuş karyolları. Ne bir ekip, ne bir tuzlama, ne bir çalışma. Yollarda olanlara Allah kolaylık versin. #İstanbulkar #snow #kgm — Orion Quentan (@OrionElf) January 7, 2017

Kar küreme aracına korna sellektör yapanını gördüm ya artık yaya geçidinde yol vermeselerde olur ahghsasxddv #istanbul #istanbulkar — Mustafa Kemal Yılmaz (@mkymushi) January 7, 2017

İstanbul kar günlüğüm:

1. Gün-izlemesi çok zevkli,tutana kadar sabırsız.

2.-deliler gibi karla oynamak

3.-isyan ve “yeter artık” demek. — Doğancan Işık (@dogancansk) January 9, 2017

Ofiste sular donmuş, yollar kar buz evet ya burası İstanbul! — nazo® (@nzndngr) January 9, 2017

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HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Bugün yaniğ 9 Ocak 2017 Pazartesi günü İstnbul, Bursa, Zornguldak, Çanakkale, Yalova, Sivas, Balıkesir, Tokat, Samsun, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Nevşehir, Bartın, Konya, Sakarya, Bolu, Amasya, Düzce, Manisa, Aksaray, Çorum, Yozgat, Bilecik, Kahramanmaraş, Niğde, Sinop, Ordu, Kayseri illerinde okullar tatil edildi.