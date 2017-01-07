İstanbul kara teslim oldu!

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Kentin birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Meteoroloji günler öncesinden uyarı yapmasına rağmen uyarıları dikkate almayan vatandaşlar birçok noktada araçlarıyla mahsur kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili kentteki son durumu açıkladı. Açıklamada, kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey etkili olduğu kaydedildi.
Meteoroloji uyarısını ‘ekstrem soğuk hava dalgası'olarak duyurdu. Bu uyarı hava sıcaklığınının -10 dereceye düştüğü zamanlarda yapılıyor.
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