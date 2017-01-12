İstanbul Müftüsü değişti… Yeni müftü Hasan Kamil Yılmaz

3 gün önce Ataköy'deki cami tentesi faciasıyla ilgili yaptığı "Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil. Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok" açıklaması tartışmalara neden olan İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran görevini Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'a bırakıyor.

3 gün önce Ataköy'deki cami tentesi faciasıyla ilgili yaptığı "Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil. Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok" açıklaması tartışmalara neden olan İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran görevini Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'a bırakıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, 2547 sayılı kanunun 38. maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince yapılan atamayla İstanbul İl Müftülüğüne Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz getirildi.

‘CEMAATLER İÇİN’ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği de yapan Prof. Dr. Yılmaz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘cemaatlerle koordinasyon’ için görevlendirilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cemaat ve tarikat temsilcileriyle “FETÖ'nün din istismarına karşı çıkma” iddiasıyla çalışma başlatan Diyanet, koordinatör olarak Yılmaz'ı görevlendirmişti. Diyanet’te ‘tasavvufi konulara hakimiyetiyle’ tanınan Yılmaz, ilk toplantısını Kasım 2016'da ‘Nurcular' olarak bilinen Nur cemaati temsilcileriyle yapmıştı.

MEVCUT MÜFTÜ YARAN’IN ATAKÖY AÇIKLAMASI TARTIŞILMIŞTI

Koltuğunu Yılmaz’a devreden İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran’ın üç gün önce Ataköy’de cami avlusundaki tentenin çökmesine ilişkin yaptığı “Cami imamımız öğle namazından önce defalarca anons yapmış. Gerekli yerlerle telefon görüşmeleri var. Alana girmesinler diye şerit çekilmiş. Elinden gelen tedbirleri almış ama bunun ötesinde şu an konuşacak bir şeyimiz yok. Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil. Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok” açıklaması tartışmalara neden olmuştu.