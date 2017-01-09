İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Vasip Şahin’den açıklama geldi mi? (10 OCAK)

Yoğun kar yağışı devam ederken 'İstanbul'da okullar tatil olacak mı? sorusu gündeme oturdu. Öğrenciler ve veliler Vasip Şahin'in Twitter sayfasına akın etti, vatadaşların merak ettiği soru yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Herkes tatil haberini dört gözle bekliyor. İşte İstanbul tatil durumuyla ilgili ayrıntılar...

Yoğun kar yağışı devam ederken 'İstanbul'da okullar tatil olacak mı? sorusu gündeme oturdu. Öğrenciler ve veliler Vasip Şahin'in Twitter sayfasına akın etti, vatadaşların merak ettiği soru yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Herkes tatil haberini dört gözle bekliyor. İşte İstanbul tatil durumuyla ilgili ayrıntılar...

Okullar tatil olacak mı sorusunu soran milyonlar Vasip Şahin’in Twitter hesabına akın etti. 9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar beklentisi sebebiyle tatil edilmişti ve beklenen kar geldi. İstanbul’un birçok ilçesi cuma gününden beri kar altında, biriken kar örtüsü erimediği için her an bir miktar daha artıyor. Özellikle yağışı fazla alan ilçelerde 60 cm dolaylarına yaklaşan kar miktarı hayatı olumsuz etkiliyor. Okulların tatil olmasını bekleyen vatandaşlar sürekli yarın okullar tatil olacak mı sorusuna cevap arıyor.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Vatandaşların cevap aradığı ‘İstanbul’da okullar tatil olacak mı?’ sorusuna herhangi bir resmi cevap gelmedi. Ancak İstanbul’da yarın da kar yağışı bekleniyor, bu beklenti tatil konusunda öğrencilerin beklentisini diri tutuyor. Resmi açıklama ilk olarak genellikle Vasip Şahin’in Twitter sayfası üzerinden yapılıyor, aşağıdaki link üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin’in Twitter hesabını takip edebilirsiniz.

VASİP ŞAHİN TWITTER HESABI

KAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada İstanbul'da kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceği belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Deniz yönünde oluşan bulutlar Karadeniz'den Marmara'ya olan hareketini devam ettirecek. Bunun sonucunda İstanbul'un muhtelif yerlerinde kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Bu yağışlar yer değiştirerek sabaha kadar devam edecek. Bu durum İstanbul'un tamamında etkili olacak.