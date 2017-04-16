İstanbul referandum sonuçları 2017: İşte İstanbul’da Evet/Hayır oy oranları

İstanbul referandum sonuçları ve il il referandum sonuçları güncel olarak haberimizde yer almaktadır. Bugün 16 Nisan 2017 Pazar günü Türkiye tarihi bir seçime gitti ve 55 milyon civarında seçmen sandık başına gitti. Anayasada'da 18 maddenin değişimi için evet ve hayır oyları ile karar verilecek. Sozcu.com.tr olarak İstanbul referandum sonuçları, il il referandum sonuçları ve 2017 Türkiye geneli evet/hayır oy oranları güncel olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte İstanbul referandum sonuçları...

İstanbul referandum sonuçları haberimizde. Türkiye bugün Anayasa’da 18 maddenin değişimine evet – hayır oyları ile karar vermek için referanduma gitti. Sandıkların açılmaya ve oyların sayılmaya başlamasıyla birlikte İstanbul’da kullanılan evet – hayır oy oranları belli olmaya başladı. Sayfamızda İstanbul referandum sonuçlarını güncel olarak takip edebilirsiniz. İl il referandum sonuçlarını aşağıdaki linkten güncel olarak izleyebilirsiniz. İşte 2017 referandum sonuçları, İstanbul referandum sonuçları ve İstanbul evet/hayır oy oranları…

İl il referandum sonuçları için tıklayınız

İstanbul evet %48.95 hayır %51.05 Açılan Sandık %98.73

2010 yılı 12 Eylül Pazar günü yapılan referandumda yine Anayasa değişikliği halk oylamasına gidildi. İstanbul'da yaklaşık 9 milyon seçmenin oy kullandığı 2010 referandum sonuçlarına göre %73,18 katılım oranı ile sandıklardan Evet çıkmıştı. İşte İstanbul 2010 referandum sonuçları…Toplam seçmen: 9.204.343Kullanılan oy sayısı: 6.636.899Katılım oranı: % 73,18Evet: % 54,86Hayır: % 45,13