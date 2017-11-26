İstanbul uçağında pilot acil durum bildirdi

Samsun -İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Anadolujet'e ait yolcu uçağı seyir halindeyken, kabin basıncı düştü. Uçağın pilotu acil durum bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu jet´in TC-SBP kuyruk tescilli, Boeing 737-800 tipi uçağı İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak üzere 3 saatlik bir rötarla Samsun´dan havalandı. Havalandıktan bir süre sonra uçağın kabin basıncında düşme meydana geldi. Bunun üzerine uçak Ankara kuzeyinde 15 feet´e ardından da 10 bin feet´e kadar alçalmaya başladı. Bu arada uçağın kaptan pilotu, Hava Trafik Kontrol Kulesi´yle irtibata geçerek acil durum bildirdi. Yaşanan kabin basıncı azalması bir süre sonra normale dönmesi üzerine uçak sorunsuz bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı´na inişini gerçekleştirdi.

İNCELEMELERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği´nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “TK 7237 Anadolujet´in Samsun-Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında kabin basıncı sorunu yaşanmıştır. Yaşanan sorun sonrasında bir müddet alçalışa geçen uçak kabin basıncının normale dönmesi üzerine uçuş planına uygun şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı´na inişini gerçekleştirmiştir. İniş sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yolcularımız seyahatlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamıştır.” DHA