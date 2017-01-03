Kar geri dönüyor!

Kar yağışı bir hafta mola verdi fakat geri geliyor! Yarından itibaren Trakya üzerinden girecek olan soğuk ve karlı hava, haftanın ilerleyen günlerinde yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak. İstanbul ve Ankara yine kar yağışı alacak.

Kar yağışı bir hafta mola verdi fakat geri geliyor! Yarından itibaren Trakya üzerinden girecek olan soğuk ve karlı hava, haftanın ilerleyen günlerinde yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak. İstanbul ve Ankara yine kar yağışı alacak.

Cuma gününe kadar yurt genelinde hava sıcaklıklarının birkaç derece artması bekleniyor. Ancak Cuma günü sıcaklıklar birden düşecek Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul’da kar bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre, yarından itibaren yurdun kuzeybatısı üzerinden soğuk ve yağışlı hava giriş yapıyor. Perşembe günü yurdun kıyı kesimleri tamamen yağmur etkisi altındayken iç kesimlerin çoğunda kar yağışı bekleniyor.