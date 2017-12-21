İstanbul ve İzmir’de IŞİD operasyonu 55 gözaltı

İstanbul TEM Polisi, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) olarak adlandırılan şüphelilerin örgüte eleman kazandıran yapılanmada yer aldıkları belirtildi. İzmir'de düzenlenen operasyonda da terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD’e yönelik araştırma yapan ekipler, bir hücreyi belirledi. Yabancılardan oluşan ve savaş bölgelerine gitmeyi amaçlayan şüpheliler takibe alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmesi planlanan baskınlar için Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi görevlendirildi.

Operasyon Planlamanın ardından baskın için start verildi. TEM ekipleri 7 ilçedeki 12 adrese eş zamanlı olarak girdi. Baskında 45 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İZMİR’DE 10 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10’u gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)