İstanbul yol durumu: Bayram trafiği başladı mı trafik nasıl?

Bayram tatilinin gelmesiyle milyonlarca vatandaş yollara düşecek. Trafikte yoğunluk yaşanan yollar ne durumda? Bayram trafiği başladı mı? İstanbul'da yol durumu nasıl? Köprülerde trafik başladı mı? İşte bayram tatilinin başlamasıyla başlayan trafik hakkında ayrıntılar...

Bayram tatille birlikte geldi ve bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş yollara düştü. Bayramda seyahatlerin başlamasıyla trafik de artmaya başladı. Bayramda trafik durumu nasıl oldu? Bayram trafiği başladı mı?

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU NASIL?

Bayram tatilinin başlamasıyla trafik noktasında en çok etkilenen şehir olan İstanbul’da şimdiden trafik artmaya başladı. Aşağıdaki pencereden İstanbul’daki trafik durumunu ayrıntılı olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE’DE HANGİ YOLLARDA TADİLAT VAR?

Karayollarının sistesinde yer alan günlük yol durumu bültenine göre aşağıdaki yollarda tadilat ve bakım çalışmaları yapılmakta ve trafik konusunda dikkatli olunması gerekmekte.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 25-27.km.leri arasında (Tosya İlçe Geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolunun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı (Ankara-İstanbul yönü) 96-117.km.leri arası üstyapı çalışmaları nedeniyle 07:30-17:30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit Doğu Gişelerden tekrar Otoyola katılım sağlanabilecektir. (Otoyolun Sapanca Kavşağındaki İstanbul yönüde trafiğe kapalı olacaktır.) (16.06.2017 07:30 – 29.07.2017 17:30)

Köse-Bayburt yolunun 1-5.km.leri arasında yapılacak olan yol yapım çalışmaları nedeniyle 19.06.2017-19.07.2017 tarihleri arasında yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanacaktır.

Sorgun-Çekerek yolunun 59-64.km.leri arasında bölünmüş yol ve BSK yapım çalışmaları nedenyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ermenek -Mut Yolunun 0-27.km.leri arasında Çamlıca Köyü Mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanmış olup, ulaşım Kazancı Kavşağı-Görmeli-Evsin-Mut yolundan sağlanmaktadır.

TEM Otoyolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki üstyapı ve yapısal onarım çalışmaları nedeniyle (24 saat 3 vardiya esasına göre) Asya-Avrupa istikameti Kuzey yönünde 1. ve 2. şeritler kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanmak suretiyle başlayacak , 3 Kuzey ve 3 Güney şeritli olan köprüde 2’şer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde 2 gidiş 2 geliş şeritle sağlanacaktır.(12.06.2017-31.08.2017)

TEM Otoyolunun Adapazarı Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında (0-14.km.) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 08:30-17:30 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönünde TEM Otoyolu bu kesimde trafiğe kapatılacak ve ulaşım Adapazarı Kavşağından D-100 Devlet yoluna yönlendirilerek Sapanca Gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacaktır. (17.05.2017-01.07.2017)

Anadolu Otoyolunun Gebze Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Kesimi 34-45.km.leri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde her gün 21:00-06:30 saatleri arasında Gebze Kavşağından itibaren Otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 Devlet yoluna yönlendirildikten sonra Şekerpınar Gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanabilecektir. (13.06.2017-30.07.2017)

Niğde-(Ulukışla-Pozantı Ayr.-) Devlet yolunun 0-20.km.leri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle 22.05.2017 tarihi itibariyle (Otoyol Kemerhisar Kavşağı-Otoyol Ulukışla Kavşağı 0-20.km. arası) yol trafiğe kapatılacaktır. İlgili kesimde Niğde istikametinden Beyağıl Kavşağına olan trafik; Otoyol Kemerhisar Kavşağından ayrılarak Otoyol üzerinden seyredecek, Beyağıl istikametinden Niğde istikametine olan trafik ise,Otoyol Ulukışla Kavşağından ayrılarak yine Otoyol üzerinden sağlanacaktır.

Karakurt-Kağızman yolunun 8-15.km.leri arasında DSİ tarafından yapılan Karakurt Barajı Baypass Yolu yapım işi kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle Karakurt-Kağızman arası 12 Haziran-10 Temmuz arası trafiğe kapatılacaktır. 17-18 Haziran sınav günü ve 24-25-26-27 Haziran Bayram Günleri trafiğe açık tutulacaktır.(12.06.2017-10.07.2017)

TAG Otoyolunun Şanlıurfa Kuzey Kavşağı-Şanlıurfa Batı Bağlantı Yolu Kavşağı 08-12.km.leri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 30 gün süre ile 3 şerit bu kesimde trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.(05.06.2017-05.07.2017)

Alaca-Yozgat yolunun 1-2.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle yolda oluşan daralmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kastamonu- Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki istikametteki muhtelif kesimlerde 08:00-19:00 saatleri arasında şerit daraltması yapıldığından ulaşım belirtilen saatler arasında tek şeritten sağlanmaktadır.

Güneyyurt-Ermenek yolunun 28-35.km.leri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 09:30-11:30 ve 14:00-15:30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılmaktadır.

Tayakadın-Kemerburgaz yolunun 21-35.km.leri (İhsaniye – Tayakadın) arasında 3.Havaalanı inşaatı kapsamında bu kesimde yol trafiğe kapatılarak ulaşım İhsaniye-İstanbul Caddesi-Orman yolu-Mavigöl Caddesi-Yıldırım Beyazıt Caddesi-Kıbrıs Caddesi-Fatih Caddesi güzergahından sağlanmaktadır.

Ödemiş-Torbalı Ayr.-Selçuk-Aydın İl Sınırı yolunun 26-36.km.leri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 6-7.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 08:00-19:00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.(12.04.2017-07.07.2017)

Çeltikçi-Antalya yolunun 12-16.km.leri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 15:00-16:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Mersin-Gözne Kavşağı-Stadyum Kavşağı Kesimi 0-7.km.leri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 1.ve 2.şeritleri (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım 3.şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bartın-Kurucaşile-Cide yolunun 51-84.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım yolun genelinde kontrollü olarak, 66-67.km.leri (Karaman Köyü Mevkii) ve 71-72.km.leri (Curunlu Köyü Mevkii) arasında ise servis yolundan sağlanmaktadır.

Yusufeli Sarıgöl Ayr.- Öğdem yolunun 8-12. km.leri arasında yapılacak olan yol yapım çalışmaları nedeniyle, 05/05/2017-30/09/2017 tarihleri arasında trafik, aşağıda belirtilen sürelerde kapanma açılma şeklinde olacaktır. KAPANIŞ – AÇILIŞ 09:00 11:30 13:00 16:00 16:30 19:00