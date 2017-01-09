İstanbul yol durumu Yandex – İBB Trafik harita (canlı): İstanbul kar altında!

İstanbullular işlerine gidebilmek için yollara çıktılar ama İstanbul kar altında! Peki 9 Ocak 2017 sabah itibariyle İstanbul'da yol durumu nedir? İşte 1. ve 2. köprülerin, ana arterlerin ve yan yolların trafik durumu...

İstanbullular işlerine gidebilmek için yollara çıktılar ama İstanbul kar altında! Peki 9 Ocak 2017 sabah itibariyle İstanbul'da yol durumu nedir? İşte 1. ve 2. köprülerin, ana arterlerin ve yan yolların trafik durumu...

İstanbul kar altında ve İstanbullular işlerine gidebilmek için yollara düştüler. İstanbul’da sabah itibariyle özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ana erterlerde yoğun trafik gözüküyor. Peki İstanbul’un kalanında yol durumu, trafik durumu nasıl? İşte İstanbul’un İBB Trafik ve Yandex yol durumu uygulamalarına göre trafik durumu:

İSTANBUL YOL DURUMU YANDEX

İSTANBUL YOL DURUMU İBB TRAFİK

METEOROLOJİ: iSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bugün -3 derece sıcaklık ve kar yağışı gösteriyor. Önümüzdeki günlere bakıldığında da kar yağışının Perşembe gününe kadar süreceği görülüyor. MGM’ye göre İstanbul’sa Salı günü yarın sıcaklık -2 olacak ve karla karışık yağmur yaacak, Çarşamba günü hava sıcaklığı -2 ve kar yağışı olacak, Perşembe ise hava 0 derece olacak ve karla karışık yağmur yağacak. Niyet Cuma günü ise hava az bulutlu ve yağışsız olacak.