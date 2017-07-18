İstanbul’a dakikada 73 yıldırım düştü

İstanbul'da yıldırım düşmesi nedeniyle 15 yangın meydana geldiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da sabah 7.30-9.30 saatleri arasında 45-55dk süre ile etkili olan şiddetli yağış sonucu farklı bölgelerdeki meteoroloji istasyonlarından kaydedilen yağış miktarlarını paylaştı.

İBB verilerine göre, en fazla yağış metrekareye 118 kilogram yağışla Silivri ilçesindeki Çanta semtinde bulunan istasyonda kaydedildi. Çanta’nın ardından en fazla yağış metrekareye 70 kilogram ile Çatalca’da, 64 kilogram ile AKOM’un bulunduğu Kağıthane’de, 63 kilogram yağış ile Merter’de ölçüldü.

Öte yandan şiddetli yağış esnasında dakikada 73 şimşek ve yıldırımın yaşandığı, yağış boyunca ise toplam 2 bin 563 adet şimşek ve yıldırımın gözlendiği belirtildi. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 15 yangına büyümeden müdahale edildiği ifade edildi. Ajanslar