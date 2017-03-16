İstanbul’a yeni metrobüs hattı mı geliyor?

AKP'nin Büyükçekmece'de düzenlenen etkinliğinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'da yeni bir metrobüs hattının üzerinde çalışıldığını ayrıca Büyükçekmece sahilden TÜYAP’a kadar 2.5 kilometrelik bir teleferik kurulacağını duyurdu

AKP'nin Büyükçekmece'de düzenlenen etkinliğinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'da yeni bir metrobüs hattının üzerinde çalışıldığını ayrıca Büyükçekmece sahilden TÜYAP’a kadar 2.5 kilometrelik bir teleferik kurulacağını duyurdu

Topbaş, “Yapılacak olan 80-90 kilometre metronun ihalesini yaptık. Bugün toplantıda arkadaşlarım bahsetti, kararları verilmiş. Artık 7 tane havarayla birlikte bir sistem devreye giriyor. Arkasından yeni ihale aşamalarına giriyoruz. Bunlardan bir tanesi Bakırköy’den Sefaköy’e kadar gelecek metronun devamı olarak da Sefaköy’den TÜYAP’a kadar bir metro için çalışıyoruz. TÜYAP dediğim Büyükçekmece’ye kadar metro yapılacak. Bu çalışmaların projeleri bitti, artık ihale aşamalarına doğru giriyoruz” diye konuştu.

Şimdilik Silivri’ye kadar metrobüs hattı üzerinde çalışıyoruz. Arkasında da 32,5 kilometre metronun projelendirmesini yapıyoruz. Aynı şekilde Esenyurt-Avcılar hattıyla ilgili de bir çalışmamız var. 32 kilometre 13 istasyon olarak yapılan hat da kısmen Büyükçekmece’den geçiyor. Bu da önemli ulaşım aksı oluşturmaktadır” dedi.

BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİNE TELEFERİK

“Büyükçekmece sahilden TÜYAP'a kadar 2.5 kilometrelik bir teleferik çalışmamız var” diyen Topbaş, “Geldiniz bir metrobüsle veya metroyla sahile ineceksiniz, hemen teleferikle inip evinize gideceksiniz. Bunlar bize yetki veren insanların emekleri, bunları sizler yapıyorsunuz. Sizler bizi buraya getirdiniz, görev verdiniz ve sizlerin kararlarıyla bunlar yapılıyor” dedi. İHA