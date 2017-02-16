İstanbul’da 1.5 saatlik sevinç: Ek şerit bir açıldı bir kapandı!

Bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Anadolu yakasından Avrupa'ya geçmeye çalışan on binlerce İstanbullu araç sahibinin "ek şerit" sevinci kısa sürdü. "Bir deney" için 10 gündür uygulanmayan ek şerit bir açıldı, bir kapandı! Nedeni ise kelimenin tam anlamıyla "Ancak bizde olur" türünden kara mizahtı. Okuyun, karar verin.

Bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Anadolu yakasından Avrupa'ya geçmeye çalışan on binlerce İstanbullu araç sahibinin "ek şerit" sevinci kısa sürdü. "Bir deney" için 10 gündür uygulanmayan ek şerit bir açıldı, bir kapandı! Nedeni ise kelimenin tam anlamıyla "Ancak bizde olur" türünden kara mizahtı. Okuyun, karar verin.

İstanbul’un her geçen gün artan ve bir türlü çözülemeyen trafik derdi bitmiyor. Sürücüleri çileden çıkaran “keyfi” bir yenilik ise yaklaşık 10 gün önce başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde sabah ve akşam saatlerinde devreye giren”ek şerit” uygulaması kaldırıldı.

SAATLER 09:15: HERKES ŞAŞKIN

Sozcu.com.tr’nin gündeme getirdiği bu yenilik, büyük tepki çekmesine rağmen bugün 09:15’e dek sürdü. 09:15’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa yönünde aniden ek şerit açılıverdi. Telefonlar çalıştı, trafik radyoları haberi sevinçle dinleyicilerine duyurdu. Ancak, bu sevinç çok kısa sürdü. Ek şerit uygulaması başladığı gibi sessizce saatler 10:20’yi gösterirken kaldırıldı. Ek şeridi açıp kapatan işçiler köprüdeki dubaları kaldırmaya başladı.

AÇIKLAMA GEREĞİ BİLE DUYULMUYOR

Ne olduğu konusunda herkes şaşkındı. Zaten, ek şerit uygulamasının kaldırılması konusunda yetkililer resmi bir açıklama yapıp İstanbulluları bilgilendirmek yerine susma taktiği uyguluyor, resmi olmayan şekilde, “Uygulamanın bir deney olduğunu. Ek şeritler açılmazsa İstanbullu araç sahiplerinin kullanmayı pek tercih etmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’ne yüzde kaç oranında yöneleceğinin tespit edileceği” şeklinde izah etmişlerdi. Yetkililerin verdiği bu resmi olmayan bilgiye göre İstanbullu denek olarak kullanılıyor ve İstanbul trafiğini rahatlatmanın yöntemlerinin aranması yerine, hizmete yeni giren ve özel şirketler tarafından işletilen köprü ile denizaltı tüneline müşteri kazandırmanın yolları aranıyordu.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM FAKTÖRÜ

Sozcu.com.tr’nin gündeme getirip manşet yapmasının ardından pek çok gazete de konuyu sayfalarına taşıdı. Milyonlarca insan kullanılarak yapılan bu büyük deney çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ancak, İstanbul’u yönetenlerin inadı bu sabah yaklaşık 1.5 saatliğine kırıldı. “Bu da bir kazançtır” diyen on binlerce sürücü yanıldı. Çünkü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde açılan ek şerit uygulamasının nedeni Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul’un Anadolu yakasında oturmasıydı. Türkiye’nin en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı’nı da yapan Başbakan Yıldırım, Dünya Turizm Forumu’na katılacak ve bir konuşma yapacaktı. Forum da İstanbul’un Avrupa yakasında, Harbiye’de bulunan İstanbul Kongre Merkezi’ndeydi.

BAKAKALIRIZ KAPANAN EK ŞERİDİN ARDINDAN

İstanbulluların sevincini kursaklarında bırakan kısa ek şerit uygulaması güvenlik ve Başbakan Binali Yıldırım ile beraberindeki konvoyun köprü trafiğine takılmaması için 09:15-10:20 saatlerine açılmış ve protokol geçişinden sonra derhal uygulamadan kaldırılmıştı. Büyük olasılıkla Başbakan Yıldırım’ın bu “iş güzarlık” ve sırf deney olsun diye İstanbulluların ulaşımını bir nebze olsun azaltan ek şerit iptalinden haberi bile yoktu. Yıldırım, ‘ek şerit’ten yararlanıp kongreye zamanında ulaştı. Ardından, ek şeride bakakalan İstanbullular ise çile çekmeye kaldıkları yerden devam etti.

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