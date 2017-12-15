İstanbul’da 1200 polisle taksi uygulaması

İstanbul'da bugün sadece ticari taksilere yönelik 38 ilçede geniş kapsamlı yapılan uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 102 kişi gözaltına alındı. 1200 polisin katıldığı uygulamada yaklaşık 60 bin liralık cezai işlem yapılırken, 87 araç ise trafikten men edildi.

Dev uygulama İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul’un 38 ilçesinde 69 noktada sadece ticari taksilere yönelik yapılan sabit yol uygulamasına 300 ekip ve 1200 polisin katıldığı uygulamada durdurulan taksilerde sürücü ve yolculara yönelik üst araması ve GBT uygulaması yapıldı.

87 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Özel eğitimli K-9 polis köpeklerinin de katıldığı uygulamada, hakkında yakalama kararı bulunan 102 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 60 bin liralık cezai işlem yapılan uygulamada 87 araç ise trafikten men edildi.